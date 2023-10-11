Минприроды предложило выделить на геологоразведку почти 88 млрд рублей на три года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает в бюджете на 2024-2026 годы заложить на вопросы геологоразведки около 88 млрд рублей, сообщил глава ведомства Александр Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"По геологическому направлению на три года у нас предусмотрено почти 88 миллиардов рублей. Основные задачи, которые будут решаться в недропользовании, во-первых, смещаем геологоразведку на "стратегические" виды сырья (литий, титан, марганец, ниобий и РЗМ (редкоземельные металлы - ИФ)). Помогаем предприятиям в сложившихся экономических условиях. И планомерно совершенствуем действующее законодательство - учет прогнозных ресурсов, привлечение частного бизнеса к ранним стадиям геологоразведки, кратное увеличение регулярных платежей для исключения "спящих" лицензий", - сказал он.

По словам министра, на воспроизводство углеводородного сырья будет направлено из общей суммы 24,8 млрд рублей, на закупку геологического оборудования, опытно-методическое обеспечение, экспертизу запасов и геологических проектов - 21,1 млрд рублей.

В региональную геологоразведку предполагается направить 16,4 млрд рублей, на воспроизводство твердых полезных ископаемых - почти 9 млрд рублей, обновление фондов геологической информации - 7,9 млрд рублей, геологоразведочные работы и подготовку площадей для лицензирования ТПИ (твердые полезные ископаемые) и УВС (углеводородное сырье) - 4 млрд руб.