Минприроды продлит на год действующие правила вывоза геологического оборудования за рубеж

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минприроды предлагает продлить до 31 декабря 2025 года действие ведомственного приказа, регулирующего порядок выдачи разрешений на вывоз из страны отдельных видов лабораторного, добычного, геологоразведочного и геофизического оборудования.

Проект такого приказа выложен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает пресс-служба министерства.

"Мы обязаны защитить наших недропользователей. С момента введения разрешительного порядка в Минприроды поступило более тысячи запросов, по ним направлено около 300 разъяснений. Выдано 362 разрешения на вывоз оборудования, по 300 заявкам было отказано, 60 запросов находится в работе. Одновременно ведём совместную работу с Минпромторгом по программам импортозамещения в геологоразведке", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова.

Запрет на вывоз определенных видов продукции и оборудования в "недружественные" страны и разрешительный порядок вывоза в государства Евразийского экономического союза были введены в марте 2022 года. Тогда же Минприроды утвердило порядок выдачи разрешений на вывоз отдельных видов лабораторного, добычного, геологоразведочного и геофизического оборудования и его составных частей.

Среди оснований для отказа в выдаче разрешения: предоставление заявителем недостоверных сведений, необходимость использования оборудования для бесперебойного проведения работ на территории России, наличие угрозы обороноспособности страны, вероятность утраты оборудования ввиду введенных санкций, а также отсутствие аналогов на территории России.

В 2023 году действие механизма было продлено до конца 2025 года.