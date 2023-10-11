Минприроды за три года получит 541 млрд рублей из федерального бюджета

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета предусматривает выделение Министерству природы 541 млрд рублей в 2024-2026 годах, при этом за тот же период планируется обеспечение поступлений в доход бюджета более 380 млрд рублей сообщил в Госдуме глава ведомства Александр Козлов.

"Общий бюджет министерства на три года составит 541 млрд рублей. Из них 237,7 млрд - на госпрограмму "Охрана окружающей среды", 162 млрд - на "Развитие лесного хозяйства" и 141 млрд - "Воспроизводство и использование природных ресурсов", - сказал он на заседании комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Он обратил внимание на снижение финансирования по госпрограмме "Охрана окружающей среды", но в данном случае, по его словам, это логично, поскольку в нее погружен национальный проект "Экология", который был рассчитан до 2024 года и большинство мероприятий по нему будет в этот период времени выполнено.

Министр обратил внимание, что до 2017 года, то есть до появления этого нацпроекта, финансирование госпрограмм министерства составляло всего 111 млрд рублей.

По словам Козлова, сейчас по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минприроды формирует новый портфель национального проекта до 2030 года и финансовое обеспечение к нему.

Говоря о доходной части федерального бюджета, Козлов сообщил, что в прошлом году при плане в 105 млрд рублей. Минприроды принесло в бюджет 126 млрд рублей.

"В этом году - план 143 млрд рублей; мы уже обеспечили 84. Это поступления за пользование недрами, лесным фондом, водными ресурсами, экологические сборы, платежи и штрафы за вред окружающей среде", - сказал он.

На 2024-2026 годы запланировано обеспечить поступления в доход бюджета более 380 млрд рублей, сказал министр.