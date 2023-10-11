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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - У администрации американского президента Джо Байдена после недавнего выделения очередного транша военной помощи Украине заканчиваются ресурсы для этих целей, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"В том, что касается финансирования Украины мы приближаемся к этому моменту, когда финансовые ресурсы будут исчерпаны", - заявил Кирби во время пресс-брифинга.

При этом он отметил, что у администрации есть необходимые фонды для поддержки как Израиля, так и Украины на ближайшее время.

Ранее в среду США сообщили о выделении Украине нового транша военной помощи на сумму в $200 млн, куда войдут боеприпасы для ПВО и снаряды для артиллерии, барражирующие боеприпасы, противотанковое оружие.

3 октября в палате представителей Конгресса США проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Это спровоцировало споры в рядах конгрессменов-республиканцев. Временным спикером назначен республиканец, представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри. Американские СМИ отмечают, что теперь, вероятно, будет непросто договориться о следующем главе палаты представителей.

До тех пор, пока нижняя палата Конгресса не изберет спикера, она не может заниматься согласованием бюджета, принимать законы, в том числе насчет помощи Киеву.

Джон Кирби США Украина
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