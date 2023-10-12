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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Администрация США может объединить в один запрос на дополнительное финансирование помощь Израилю, Украине, Тайваню и средства для охраны собственных границ, сообщает телеканал NBC News.

"Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для представления Конгрессу, который включает средства для Израиля, Украины, Тайваня и охраны границ США", - заявили телеканалу чиновники Конгресса, представители Белого дома и министерства обороны.

В администрации президента США отметили, что Белый дом также запросит средства на производство большего количества вооружений, чтобы устранить нагрузку на запасы Пентагона, связанную с дополнительной военной поддержкой Израиля, Украины и Тайваня.

Тем временем представитель совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что сейчас ведутся "активные переговоры" о возможности объединения всех запросов на финансирование.

"Я не готов детализировать эти разговоры для вас прямо сейчас, или сказать вам, какими будут параметры, потому что, честно говоря, эти параметры еще не определены, но мы ведем активные дискуссии о дополнительном финансировании", - заявил он журналистам.

США Израиль Украина Тайвань
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