Судьбу финансирования строительства Крапивинской ГЭС определит правительство

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Вопрос финансирования строительства Крапивинской ГЭС прорабатывается, правительство будет решать, кому передать этот объект на баланс, рассказал журналистам в кулуарах РЭН замминистра энергетики Павел Сниккарс.

"Идет проработка вопроса финансирования Крапивинской ГЭС. Там есть недострой, по нему будет принято решение, он будет передан какой- то компании на баланс, и после этого будут приниматься решения в дальнейшем, - сказал он. - Решение о том, какая это будет компания, будет принято правительством".

Строительство гидроузла со станцией мощностью 300 МВт на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство было остановлено из-за проблем с финансированием и на фоне протестов экологов.

В начале октября 2023 года президент Владимир Путин поручил правительствам России и Кемеровской области рассмотреть вопрос финансирования строительства плотины и водохранилища Крапивинской ГЭС.

В 2020 году ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении проекта строительства Крапивинского гидроузла. С тех пор никакой новой информации относительно планов "РусГидро" участвовать в этом проекте не поступало.

В 2021 году об интересе к строительству Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. Компания тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей.