"РусГидро" подтвердила интерес к достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "РусГидро" по-прежнему интересен проект по достройке Крапивинской ГЭС в Кузбассе, сообщил на конференции в регионе директор департамента стратегии и перспективного развития ПАО "РусГидро" Константин Янко.

"Мы планируем (достраивать - ИФ). Мы неоднократно обращались в Минэнерго, Минэкономразвития, предлагали свою финансовую модель. Но мы понимаем, что без определения источников финансирования и механизмов возврата (вложенных средств - ИФ) мы сейчас начать проектировать и строить пока не можем", - сказал.

Как сказано в его презентации, объем капительных вложений в завершение проекта составит 59,8 млрд рублей в ценах 2023 года (без НДС). Из них 23% затрат приходится создание водохранилища как объекта федеральной собственности и 30% - на гидротехнические сооружения. На водохранилище необходимо госфинансирование и, кроме этого, государство должно определиться с единым функциональным заказчиком. В случае с плотиной необходимо государственное софинансирование или внедрение механизмов гарантированного возврата инвестиций.

Янко сообщил, что на Крапивинской ГЭС предполагается установить три гидроагрегата мощностью 115 Мвт каждый с поворотно-лопастными турбинами (то есть общая установленная мощность станции составит 345 Мвт). Площадь зеркала водохранилища составит 670 кв. км.

Строительство Крапивинского гидроузла на реке Томь началось еще в 1976 году, но в 1989 году, когда проект был выполнен примерно на 50%, строительство остановили из-за проблем с финансированием и на фоне протестов экологов. Сейчас сооружения недостроенной ГЭС находятся на балансе ФГУ "ВерхнеОбьрегионводхоз".

В 2019-2022 году проектные институты сделали вывод, что ГЭС можно достроить, используя уже возведенные объекты. В 2021 году, по информации "РусГидро", были получены основные технические решения для реализации проекта, а в 2022 году была выполнена оценка воздействия на окружающую среду.

В феврале 2020 года ПАО "РусГидро" договорилось с правительством Кемеровской области о завершении строительства Крапивинского гидроузла. С тех пор никакой новой информации относительно планов "РусГидро" об участии в этом проекте не поступало.

Осенью 2021 года о планах строительства Крапивинской ГЭС заявила En+ Group, наметив сроки ввода на 2026-2027 годы. En+ тогда оценила реализацию проекта в 20 млрд рублей. В апреле 2022 года компания подтвердила готовность достроить ГЭС, но уже не называла конкретные сроки.

Главный инженер проекта Крапивинской ГЭС Александр Жевлаков (АО "Ленгидропроект") сообщал, что расчетная стоимость строительства ГЭС составляет 34,6 млрд рублей (без НДС).

Называлась также стоимость завершения строительства ГЭС с использованием основного гидросилового и электротехнического оборудования производства ПАО "Силовые машины", в ценах 2019 года стоимость была определена в 45,07 млрд рублей (с НДС, но без учета затрат по подготовке территории водохранилища).