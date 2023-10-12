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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Производители предложили поднять минимальные цены на водку на 7%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Союз производителей алкогольной продукции (СПАП; включает Novabev Group, Алкогольную сибирскую группу, ГК "Руст", Ladoga и других) предложил Минфину повысить минимальные цены на водку на 7% с 2024 года, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на письмо союза главе министерства Антону Силуанову.

Письмо было направлено в сентябре. В нем минимальные отпускные цены предлагается поднять с 229 рублей до 243 рублей, в оптовом звене - с 238 рублей до 253 рублей, в рознице - с 281 рубля до 301 рубля за бутылку 0,5 л.

В СПАП указывают на то, что в 2023 году затраты на производство и оборот алкоголя могут вырасти не менее чем на 10%; повышение минимальных цен позволит избежать продажи ниже себестоимости и снижения производства. Кроме того, по плану акциз на водку с 2024 года повышается на 5%, до 128,6 рубля на бутылку 0,5 л, а на производство уже влияют подорожание импортных укупорочных средств, тары и ингредиентов из-за девальвации рубля и рост затрат на логистику.

В Минфине изданию сообщили, что обращение СПАП рассматривается; при этом источники "Коммерсанта" в отрасли утверждают, что оно будет поддержано.

Минфин Антон Силуанов СПАП Novabev Group Ladoga ГК "Руст"
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