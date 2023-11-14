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"Агроэкспорт" оценил потенциал экспорта водки из РФ в $180 млн в год

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Потенциал экспорта водки из РФ оценивается в $180 млн в год (120 тыс. тонн). Такой прогноз содержится в обзоре, подготовленном центром "Агроэкспорт".

Эта оценка сделана с учетом восстановления мирового спроса на водку и тенденции его дальнейшего роста. Наиболее перспективными направлениями поставок названы страны ближнего зарубежья (в первую очередь, Казахстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан) с учетом уже сложившегося в них устойчивого спроса на российскую алкогольную продукцию.

Кроме того, спрос на алкогольные напитки, в частности водку, может вырасти в центрах международного туризма, таких как ОАЭ и Турция. Среди стран азиатского региона в качестве перспективных рынков эксперты центра выделяют Китай, Индию, Вьетнам.

Согласно обзору, в 2017-2021 годах российский экспорт водки ежегодно увеличивался на 1,6% в натуральном выражении и на 5,5% - в стоимостном. В 2021 году он составил 2,3 млн декалитров (дал) на $168,3 млн. В 2022 году - упал на 54% в натуральном и на 41,9% - в стоимостном выражении. Причиной послужило снижение поставок водки в Германию, Великобританию, США и Литву, которые были ее основными импортерами в предыдущие годы. В частности, в 2021 году на Литву пришлось 18,4% ($31 млн) поставок, на Германию - 15,3% ($25,8 млн), на Великобританию - 13% ($21,9 млн.

По итогам 2022 года РФ заняла 8-е место среди экспортеров водки с долей 4,1% ($97,8 млн). Экспортная цена составила $1 772 за тонну.

Как считает гендиректор компании "Руст Россия" (один из ведущих производителей и экспортеров водки) Илья Блинов, мнение которого приведено в обзоре, в настоящее время 65% мирового потребления водки (не считая России) приходится на страны, которые закрыты для российского экспорта из-за санкций. "Тем не менее оставшиеся 35% мирового рынка - это 92 млн 9-литровых ящиков в физическом объеме и более $11 млрд в денежном, что означает по-прежнему огромный потенциал для роста и развития экспорта водки из России, - заявил он. - Дружественные страны очень хорошо встречают российский продукт и, в частности, русскую водку".

Объем производства водки в России в 2022 году составил 84,1 млн дал, что на 3,9% больше, чем в 2021 году. В 2018-2022 годах производство увеличивалось в среднем на 1,7% в год. Наиболее высокие темпы роста - 6,3% - были зафиксированы в 2019 году. Резкий спад в 2020 году - на 4,9%, до 79,5 млн дал - был вызван пандемией.

Согласно обзору, РФ является мировым лидером по потреблению водки - 77,7 млн дал в 2022 году (доля 26,3%). Затем следуют США с долей в 24,2%.

Агроэкспорт
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