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Правительство РФ рассмотрит вопрос о распространении акциза на весь спирт

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в целях усиления борьбы с нелегальным алкоголем рассмотрит вопрос об установлении акциза на весь спирт.

"Что касается деталей, связанных, в том числе с предложением Минфину по акцизам, то такие поручения будут даны. Мы обязательно рассмотрим на правительстве, что здесь еще можно еще сделать", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации во вторник.

На ней спикер верхней палаты Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь спирт, включая медицинский, и субсидировать закупки спирта медучреждениями.

В настоящее время медицинский спирт акцизом не облагается и часто становится сырьем для производства нелегальной продукции.

Матвиенко сообщила, что наряду с этиловым спиртном, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится идентичный по своим свойствам этиловый спирт, производящийся для нужд медицинской, парфюмерной-косметической отраслей, который не облагается акцизом.

"В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в прошлом году было произведено медспирта в четыре раза больше реальной потребности медицины. "Куда он уходит?" - сказала Матвиенко, добавив, что эти излишки пошли на производство нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции.

"Потери бюджета, по оценкам, составили 32 млрд рублей", - сообщила она.

Поэтому и необходимо введение акцизов на весь этиловый спирт, считают сенаторы.

"При этом уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством", - предложила Матвиенко.

Мишустин в свою очередь напомнил, что с 1 сентября вступают в силу меры, которые позволят потребителям проверять подлинность покупаемого алкоголя. "Президент также подписал закон, ужесточающий ответственность за нелегальный оборот метанола под видом алкогольной продукции", - сказал он.

Валентина Матвиенко Михаил Мишустин Совет Федерации
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