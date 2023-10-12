Эр-Рияд пообещал добровольно сокращать добычу нефти столько, сколько потребуется

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия будет продолжать добровольное сокращение добычи нефти в течение такого периода, который понадобится для стабилизации ситуации на мировом рынке и снижения волатильности на нем, заявил министр энергетики королевства, принц Абдулазиз бен Сальман аль-Сауд телеканалу "Россия 24".

"Как мы сказали, каждый месяц мы будем делать пересмотр (нашего решения - ИФ): будем ли мы углублять или будем наращивать добычу нефти. В любом случае мы работаем в таком же режиме. Может быть, он продлится месяц, два, три, четыре или пять - столько, сколько нужно времени для того, чтобы мы могли гарантировать спокойствие на рынках, привнести стабильность. Чем меньше будет волатильность на рынке - надеюсь, ее будет меньше в последующие месяцы - тем меньше мы будем вмешиваться в работу рынка", - сказал принц.

Министр объявил о дополнительном добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с по итогам министерской встречи ОПЕК+ в июне, назвав его "саудовской конфеткой" (lollipop). Еще тогда он подчеркнул, что эта мера может продлеваться в перспективе.

В августе королевство продлило ограничение до конца сентября, а в следующем месяце - до конца текущего года. При этом Саудовская Аравия может пересмотреть решение в сторону углубления сокращения или увеличения добычи в ноябре.

Параллельно Россия добровольно снижает поставки нефти на внешние рынки. В августе сокращение составляло 500 тысяч б/с, в сентябре - 300 тысяч б/с. Снижение в 300 тысяч б/с было решено продлить до конца года. Базой снижения, по словам вице-премьера Александра Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.