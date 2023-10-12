Новак заявил, что Россия сокращает экспорт и нефти, и нефтепродуктов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия в рамках добровольного сокращения экспорта снижает поставки на внешние рынки не только нефти, но и нефтепродуктов, сообщил журналистам в кулуарах РЭН вице-премьер РФ Александр Новак.

"Когда мы говорим о нефтяном рынке и о добыче, нефть добывается, а потом поставляется на переработку. Поэтому, конечно, считается всё вместе. Конечная продукция она учитывает, безусловно, те объемы, которые производятся", - сказал Новак, отвечая на вопрос присутствуют ли в структуре снижения нефтяного экспорта нефтепродукты.

Россия впервые приступила к добровольному снижению поставок нефти на мировой рынок с 1 августа - на 500 тысяч б/с. В сентябре было принято решение сократить их на 300 тысяч б/с и продлить эту меру до конца текущего года. Базой снижения, по словам Новака, служит средний уровень экспорта в мае-июне.