FTC изучает слияние Exxon и Pioneer на $59,5 млрд

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) изучает сделку нефтегазовой Exxon Mobil по покупке производителя сланцевой нефти Pioneer Natural Resources Co. за $59,5 млрд, о которой стало известно в октябре.

Регулятор 4 декабря запросил у компаний дополнительную информацию о транзакции, говорится в сообщении Pioneer на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Exxon и Pioneer сотрудничают с регулятором и по-прежнему рассчитывают закрыть сделку в первом полугодии 2024 года.

FTC направляет подобные запросы, когда изучает сделки на предмет соответствия антимонопольному законодательству США, пишет The Wall Street Journal. По данным юридической фирмы Dechert, расследования слияний в среднем занимают около десяти месяцев.

Комиссия может либо подать в суд для блокировки сделки, либо отказаться от этого, что фактически будет означать ее одобрение, отмечает газета.

Если сделка состоится, Exxon станет крупнейшим нефтяным игроком в Пермском бассейне Техаса и Нью-Мексико - самом активном нефтеносном бассейне страны, где также находятся крупнейшие месторождения сланцевой нефти в Штатах.