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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Международные резервы РФ с 29 сентября по 6 октября сократились на $5,6 млрд

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 6 октября составили $562,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 сентября международные резервы равнялись $568,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $5,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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