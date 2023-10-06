Международные резервы РФ в сентябре снизились на 2,2%, до $569 млрд

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в сентябре 2023 года уменьшился на $12,638 млрд, или на 2,2%, до $569,021 млрд с $581,659 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-сентябре 2023 года резервы снизились на $12,968 млрд, или на 2,2%, с $581,989 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в сентябре опустилась на $4,239 млрд, или на 2,9%, до $140,499 млрд. При этом доля золота в резервах уменьшилась до 24,7% с 24,9%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.