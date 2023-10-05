Международные резервы РФ с 22 по 29 сентября сократились на $7,6 млрд

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 29 сентября составили $568,4 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 22 сентября международные резервы равнялись $576 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.