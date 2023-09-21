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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Международные резервы РФ с 8 по 15 сентября выросли на $100 млн

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 15 сентября составили $576,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 8 сентября международные резервы равнялись $576,6 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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