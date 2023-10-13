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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

BlackRock получила квартальную скорректированную прибыль лучше прогнозов

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года на 14%, а скорректированная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Чистая прибыль BlackRock в июле-сентябре составила $1,604 млрд, или $10,66 в расчете на акцию, по сравнению с $1,406 млрд, или $9,25 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $10,91 с $9,55 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,34 на акцию.

Выручка увеличилась на 5% - до $4,52 млрд.

Чистый приток средств инвесторов в фонды BlackRock за минувшие три месяца составил $2,7 млрд по сравнению с $16,9 млрд за тот же период 2022 года.

Объем активов под управлением компании на конец сентября составлял $9,1 трлн, увеличившись за год на $1,1 трлн.

BlackRock в третьем квартале выкупила собственные акции на сумму $375 млн.

С начала 2023 года рыночная стоимость BlackRock упала на 10,2% (до $95,95 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 14%.

BlackRock США
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