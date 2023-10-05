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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"Полярный литий" планирует ввести первую очередь ГОКа на Колмозерском в 2026 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Полярный литий" (СП "Росатома" и "Норникеля") рассчитывает в 2026 году ввести в эксплуатацию первую очередь ГОКа на Колмозерском месторождении в Мурманской области, заявил глава компании Игорь Демидов, выступая на форуме "Майнекс Россия 2023".

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Согласно презентации компании, первая очередь ГОКа будет рассчитана на 400 тысяч тонн руды. С вводом второй очереди, запланированной на 2030 год, добыча вырастет до 2 млн тонн руды.

"Проектная мощность у нас была к 2030 году, но мы рассматриваем сейчас вариант первую очередь запустить в 2026-2027 годах", - сказал он журналистам.

"Первые миллиарды уже пошли в проект", - сообщил Демидов, отвечая на вопрос о капвложениях. Объем capex не пересматривался, уточнил он.

"Полярный литий" планирует во втором квартале 2025 года утвердить запасы Колмозерского в ГКЗ, при этом предварительные результаты ГРР предполагают возможность увеличения объема запасов, утвержденных в 60-е годы прошлого века.

Сейчас запасы Колмозерского предполагают до 40 лет добычи при запланированном уровне 2 млн тонн руды, из которых будет производиться 45 тысяч тонн карбоната лития в год.

"Полярный литий" получил лицензию на Колмозерское в феврале 2023 года. Разовый платеж составил 1,7 млрд рублей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.

Росатом Норникель Мурманская область Игорь Демидов Полярный литий Колмозерское месторождение
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