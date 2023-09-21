Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 сентября

Минпромторг РФ рассчитывает на появление в РФ переработки лития в ближайшие годы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Переработка лития, добытого в РФ, может начаться в ближайшее время, считает заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов.

"Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы будем иметь возможность, я не говорю, что это масштабное промышленное производство, перерабатывать собственный минеральный ресурс", - сказал он в ходе бизнес-диалога "Новый этап в развитии промышленности России: перспективы создания полной литиевой цепочки" в Новосибирске в четверг.

Демидов напомнил, что в РФ реализуется ряд проектов по добыче лития, есть мощности для переработки.

Также, отметил представитель Минпромторга, в РФ активно разрабатываются новые катодные материалы.

Между тем директор бизнес-направления "Специальная химия" АО "ТВЭЛ" Михаил Метелкин высказал мнение, что собственный литий будет перерабатываться в РФ через 5 - 10 лет.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" заявлял, что Россия планирует к 2030 году полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами, особое внимание будет уделено развитию литиевых производств, по литию потребности страны будут закрыты раньше - в 2025 году.

Он также отметил, что особое внимание будет уделяться созданию сырьевой базы по литию (используется в создании батарей, в том числе для электромобилей), который импортируется с дальнейшей переработкой в РФ.

По его данным, в 2023 году может начаться опытно-промышленная отработка техногенных отвалов Завитинского литиевого месторождения в Забайкальском крае. Кроме того, запланирована добыча лития на Талангуйской перспективной площади в Забайкальском крае. Планируется реализовать проект на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. В долгосрочной перспективе планируем реализацию ряда других добычных проектов.

Денис Мантуров Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минпромторг предложил металлургам дифференцировать цены на арматуру

Семь человек погибли и 20 пострадали при взрыве газа в Балашихе

Минобороны РФ сообщило об отражении массовой атаки украинских беспилотников на Крым

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля

Что произошло за день: среда, 20 сентября

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ заявило о соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 сентября в 0,8%

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных при обстреле в Карабахе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });