Минпромторг РФ рассчитывает на появление в РФ переработки лития в ближайшие годы

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Переработка лития, добытого в РФ, может начаться в ближайшее время, считает заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга России Владислав Демидов.

"Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы будем иметь возможность, я не говорю, что это масштабное промышленное производство, перерабатывать собственный минеральный ресурс", - сказал он в ходе бизнес-диалога "Новый этап в развитии промышленности России: перспективы создания полной литиевой цепочки" в Новосибирске в четверг.

Демидов напомнил, что в РФ реализуется ряд проектов по добыче лития, есть мощности для переработки.

Также, отметил представитель Минпромторга, в РФ активно разрабатываются новые катодные материалы.

Между тем директор бизнес-направления "Специальная химия" АО "ТВЭЛ" Михаил Метелкин высказал мнение, что собственный литий будет перерабатываться в РФ через 5 - 10 лет.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" заявлял, что Россия планирует к 2030 году полностью обеспечивать себя отечественными редкими и редкоземельными металлами, особое внимание будет уделено развитию литиевых производств, по литию потребности страны будут закрыты раньше - в 2025 году.

Он также отметил, что особое внимание будет уделяться созданию сырьевой базы по литию (используется в создании батарей, в том числе для электромобилей), который импортируется с дальнейшей переработкой в РФ.

По его данным, в 2023 году может начаться опытно-промышленная отработка техногенных отвалов Завитинского литиевого месторождения в Забайкальском крае. Кроме того, запланирована добыча лития на Талангуйской перспективной площади в Забайкальском крае. Планируется реализовать проект на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. В долгосрочной перспективе планируем реализацию ряда других добычных проектов.