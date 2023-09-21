В ТВЭЛ отметили стабилизацию импорта сырья для производства лития в России

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с сырьем для извлечения лития стабилизировалась, сейчас в стране дефицита сырья для литиевого производства нет, сообщил директор бизнес-направления "Специальная химия" АО "ТВЭЛ" Михаил Метелкин.

"Вот прямо на текущий момент дефицит сырья закончился, хотя совсем недавно мы испытывали сложности с поставками сырья, было ограничено предложение, и росла цена. Сейчас ситуация на литиевом рынке стабилизировалось, цена с $80 (за 1 кг - ИФ) опустилась ниже $30, и предложение есть", - отметил он.

Страны происхождения сырья в настоящее время - Китай, Боливия и Чили, уточнил он.

"Это не значит, что мы напрямую покупаем у них, это связано с цепочками поставок", - сказал Метелкин.

При этом, отметил он, разработка Колмозерского месторождения закроет текущие потребности России в литии.

"Там планируется добыча 45 тысяч тонн (в год - ИФ), сейчас этот объем удовлетворяет тем потребностям, которые есть на российском рынке. Тем не менее, мы видим, как литий развивается, и потребность непрерывно увеличивается, поэтому не исключено, что в ближайшее время будет обращено внимание на какие-то еще месторождения", - сказал он.

В феврале состоялись аукционы на месторождения лития в Мурманской области. Лицензию на Колмозерское месторождение с запасами 844 тысячи тонн лития приобрело СП "Норникеля" и "Росатома", при стартовой цене торгов 1,562 млрд рублей оно заплатило 1,718 млрд рублей. Аукцион на Полмостундровское месторождение с запасами 352 тысячи тонн выиграла компания "Арктический литий", заплатившая 672 млн рублей при стартовой цене 611 млн рублей. По данным Минпромторга, на Полмостундровском участке "ТД Халмек" и "Химико-металлургический завод" (ХМЗ) начнут добычу лития в режиме опытно-промышленной эксплуатации уже в текущем году.

Ранее Минприроды сообщило, что в общей сложности в 2023-2024 годах планируется предоставить в пользование 7 месторождений, содержащих литиевые руды, а также иные стратегические дефицитные виды минерального сырья.