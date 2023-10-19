Опубликовано постановление правительства о порядке исполнения указа о продаже валютной выручки

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Постановление правительства РФ от 12 октября о мерах по реализации президентского указа, которым была введена обязательная репатриация и продажа валютной выручки крупными российскими экспортерами сроком на полгода, опубликовано на официальном портале правовых актов.

Сам указ от 11 октября, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется. Основные положения подписанного на следующий день в развитие указа постановления раскрывались отдельным комментарием аппарата правительства, но сам документ целиком до сегодняшнего дня не публиковался.

Постановление, как и президентский указ, действует до 30 апреля 2024 г. Из числа содержащихся в документе норм, которые не раскрывались ранее в правительственном комментарии, можно выделить две: во-первых, требования распространяются на дочерние структуры включенных в указ компаний, в том числе и зарегистрированные за рубежом; во-вторых, в документе зафиксирована возможность для экспортера попросить об исключении, обратившись в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям (как сообщал ранее источник "Интерфакса", эта норма прописана и в указе).

Как уже сообщалось, постановление обязывает перечисленных в указе экспортеров начиная с 16 октября в течение 60 дней с момента поступления средств зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках (но не менее 50% от средств, полученных – независимо от того, в какой валюте – в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Давать разъяснения по вопросам применения документа будет Минфин с участием Минэкономразвития.

Президентский указ также ввел обязанность для отдельных компаний по представлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования. Представители Росфинмониторинга смогут участвовать в заседаниях органов управления - в том числе совета директоров (в качестве слушателей), а также запрашивать любую информацию по части соблюдения валютного контроля, рассказывали ранее источники "Интерфакса" в компаниях-экспортерах, которых начали информировать о принципах работы нового механизма после подписания указа и постановления.

Указ об обязательной репатриации и продаже валютной выручки рядом крупнейших российских экспортеров стал плодом компромисса между позициями правительства, ЦБ и кремлевской администрации, за эффектом от его реализации нужно наблюдать, но определенную роль в стабилизации рынка эта мера сыграет, говорил Владимир Путин на брифинге в Бишкеке 13 октября.

"Посмотрим, как будет работать этот инструмент, но это результат работы правительства, администрации президента и Центрального банка. Подписанный мною указ - это результат совместной работы. Разные подходы к решению этой проблемы есть. Проблема существует, связана она с определенной разбалансировкой денежных потоков, прежде всего, потоков, связанных с валютой", - сказал президент.

"Вопрос просто в валютном регулировании: мы от него полностью отказались, но в современных условиях, судя по всему, наши экономоператоры предпочитают значительную часть валютной выручки оставлять за рубежом. В этом все и дело. А с учетом того, что импорт возрос, восстановились товарные потоки и наладилась логистика (как у нас в народе говорят - "голь на выдумку хитра", чтобы нам ни придумывали, все равно у нас люди поумнее, они придумают обходные пути, и придумали), объем импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось", - объяснял президент.

"Я не знаю, насколько это (обязательство репатриировать и продавать валютную выручку - ИФ) будет эффективно. На мой взгляд, эффект будет, эффект будет 100%", - заявил глава государства. "Насколько он будет эффективен - посмотрим, и в соответствии с анализом того, что будет происходить на валютном рынке, будем принимать решения", - отмечал Путин.

Власти понимают "и возможные угрозы, связанные с движением капитала", говорил президент, напоминая тем самым о скептицизме Центробанка, высказывавшего опасения относительно потенциальных негативных последствий административных мер регулирования. "Поэтому – ничто не вечно под луной, посмотрим, как это работает", - сказал Путин в минувшую пятницу.