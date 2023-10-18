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International Paper сократит 900 рабочих мест и оптимизирует производство

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американская International Paper Co. анонсировала серию мер по оптимизации производственной системы, которые приведут к сокращению около 900 рабочих мест.

Компания намерена закрыть предприятие по выпуску картона в Техасе и остановить часть мощностей двух заводов по выпуску целлюлозы в США.

Компания спишет порядка $664 млн в связи с объявленными мерами, что будет отражено в ее отчетности за четвертый квартал.

International Paper - крупнейший в мире производитель целлюлозно-бумажной продукции. Компания специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира находится в Мемфисе (США). Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.

США International Paper
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