International Paper продаст свою долю в "Илиме" российским партнерам за $484 млн

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская International Paper продаст 50%-ю долю в Ilim SA, владеющей крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в РФ – группой "Илим", своим партнерам по СП. Сумма сделки - $484 млн, соглашение о ней подписано, сообщила International Paper.

Компания не перечисляет в сообщении своих партнеров по СП. Ранее сообщалось, что остальные 50% Ilim SA контролируются Захаром Смушкиным и братьями Борисом и Михаилом Зингаревичами. International Paper в капитал Ilim SA вошла в 2007 году, заплатив $650 млн.

Стоимость всей Ilim, как указывается в сообщении, оценена примерно в $3,5 млрд исходя из мультипликатора 3,1 к EBITDA по итогам 2022 года (по предварительным неаудированным данным, этот показатель у группы составил $1,11 млрд), в стоимости учтен чистый долг в размере $2,45 млрд.

Сделка должна пройти одобрение регулирующих органов, отмечает International Paper.

Ilim принадлежит 96,37% в АО "Группа "Илим". International Paper напрямую владеет в группе 2,39% акций и также может продать этот пакет партнерам, которые, согласно пресс-релизу, высказали заинтересованность в его приобретении. Предполагаемая сумма сделки - $24 млн, условия продажи ещё обсуждаются.

"Илим"- одна из крупнейших компаний целлюлозно-бумажной промышленности РФ. Большая часть (70%) продукции "Илим" поставляется на экспорт. По данным компании, ее доля на рынке товарной целлюлозы в РФ составляет 75%, на рынке картона и бумаги - 20% и 10% соответственно. Центральный офис компании находится в Санкт-Петербурге, производственные мощности расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.

International Paper – крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания. Специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира находится в Мемфисе (США). Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.