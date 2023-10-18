Рост цен производителей продовольствия в сентябре в России ускорился до 1,6%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2023 года цены российских производителей пищевых продуктов по сравнению с августом выросли на 1,6%, сообщил Росстат.

Темпы роста ускорились - в августе по сравнению с июлем они составили 1,4%.

Цены производителей падали с июня 2022 года до февраля 2023 года. В июне прошлого года снижение составило 1,1%, в июле - 1,6%, в августе - 0,4%, в сентябре - 0,9%, в октябре - 1,4%, в ноябре - 0,9%, в декабре - 0,4%, в январе 2023 года - 0,1%.

В феврале этого года цены повысились на 0,5%, в марте - на 0,4%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,7%, в июне - на 0,4%, в июле - на 1,5%, в августе - на 1,4%.

С начала года цены выросли на 6,8%, по сравнению с сентябрем прошлого года - на 4,2%.

Цены производителей напитков в сентябре по сравнению с августом поднялись на 0,1%, с начала года - на 4,1%, в годовом выражении увеличились - на 4,3%.