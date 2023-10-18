Росстат отметил замедление снижения цен на бензин и дизель на АЗС за неделю

С начала года цены на бензин на 16 октября повысились на 8,7%

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России снижались третью неделю подряд: с 10 по 16 октября они опустились по сравнению с предыдущей неделей на 0,29% после того, как сократились на 0,5% с 3 по 9 октября и на 0,4% с 26 сентября по 2 октября (снижение было зафиксировано впервые с первой недели марта).

Об этом сообщил Росстат. С начала года цены на бензин на 16 октября повысились на 8,7% при общей инфляции за этот период в 5,07%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 октября составляла 55,25 рубля (на 9 октября - 55,41 рубля). Стоимость литра АИ-92 - 50,93 рубля (51,12 рубля), АИ-95 - 55,63 рубля (55,81 рубля), АИ-98 - 68,33 руб. (68,3 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо с 10 по 16 октября снизились на 0,3% после того, как просели на 0,4% с 3 по 9 октября, опустились на 0,1% с 26 сентября по 2 октября и росли на предыдущих неделях.

С начала года дизтопливо подорожало на 10,2%. Средняя цена ДТ в стране на 16 октября составила 64,39 рубля за литр (на 9 октября - 64,61 рубля).

Производство бензина в стране на неделе со 9 по 15 октября, по данным Росстата, сократилось на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей и составило 744,1 тысячи тонн. Выпуск дизельного топлива, напротив, вырос на 1,3%, - до 1 497,1 тысячи тонн.

В 2022 году потребительские цены на бензин в стране выросли на 0,91%, значительно ниже инфляции (11,94%).