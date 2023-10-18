Шведская Bonava расторгла соглашение с RBI о продаже бизнеса в России

Активы будут проданы армянской Star Development

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Девелопер Bonava (Швеция) заключил соглашение c армянской Star Development LLC о продаже своих дочерних компаний в России, сообщила пресс-служба шведской компании. В рамках сделки Bonava уже получила около 50 млн евро.

"После завершения продажи эта сделка принесет прибыль в размере приблизительно 550 млн шведских крон", - говорится в сообщении.

Star Development получила одобрение сделки от специального комитета, созданного для наблюдения за передачей бизнеса.

"Завершение сделки по отчуждению активов зависит от одобрения российского антимонопольного органа, которое ожидается в четвертом квартале 2023 года", - говорится в сообщении.

В июне сообщалось, что Bonava достигла соглашения с группой RBI о продаже своих активов в России. Сумма сделки могла составить 3,3 млрд рублей (эквивалент 440 млн шведских крон).

"Поскольку группа RBI не получила разрешения на приобретение от специального комитета, созданного для надзора за передачей бизнеса в согласованные сроки, контракт сейчас расторгнут", - отмечается в пресс-релизе.

В марте 2022 года Bonava заявила о прекращении работы в России. В октябре 2022 года она сообщила о планах продать девелоперу "Джи-групп" (G-Group, Казань) свои дочерние компаний в России за 98 млн евро, но в декабре "Джи-групп" вышла из сделки. На момент подписания соглашения c "Джи-групп" земельный банк Bonava составлял около 16 га, расположенных в различных районах Петербурга.

О достижении соглашения с RBI сообщалось в начале лета 2023 года.

Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). Компания представлена в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, России, Эстонии и Латвии. В России Bonava имеет проекты на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленинградской области.