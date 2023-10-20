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Новым владельцем активов Bonava в РФ станет президент ГК ФСК Воронин

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Конечным владельцем дочерних компаний девелопера Bonava (Швеция) в РФ после завершения их продажи станет президент ГК ФСК Владимир Воронин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Компания Star Development (покупатель российских "дочек" Bonava - ИФ) принадлежит президенту ГК ФСК Владимиру Воронину. Развитие и расширение девелоперского бизнеса - часть нашей стратегии", - сказали в компании.

Как сообщалось, Bonava заключила соглашение c армянской Star Development LLC о продаже своих российских структур. В рамках сделки Bonava уже получила около 50 млн евро. Пресс-служба шведской компании отмечала, что Star Development получила одобрение сделки от специального комитета, созданного для наблюдения за передачей бизнеса. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2023 года.

В марте 2022 года Bonava заявила о прекращение деятельности на территории России. В октябре того же года она сообщила о планах продажи девелоперу "Джи-групп" (G-Group, Казань) своих дочерних компаний в РФ за 98 млн евро, но в декабре "Джи-групп" вышла из сделки. На момент подписания соглашения c "Джи-групп" земельный банк Bonava составлял около 16 га, расположенных в различных районах Санкт-Петербурга.

В начале лета 2023 года сообщалось о достижении соглашения с RBI, сумма сделки могла составить 3,3 млрд рублей (эквивалент 440 млн шведских крон). Однако группа RBI не получила разрешения на приобретение от спецкомитета по надзору за передачей бизнеса в согласованные сроки, контракт был расторгнут.

Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). В России Bonava имеет проекты на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленинградской области.

ГК ФСК основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.

Владимир Воронин ФСК Швеция Bonava
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