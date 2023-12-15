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Ритейлер Costco увеличил квартальную чистую прибыль на 16%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года на 16%, выручку - на 6%.

Чистая прибыль Costco по итогам квартала, завершившегося 26 ноября, составила $1,59 млрд по сравнению с $1,36 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $3,58 с $3,07.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $3,41 на акцию.

Квартальная выручка Costco увеличилась до $57,8 млрд с $54,44 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $57,79 млрд.

Сопоставимые продажи Costco в минувшем квартале выросли на 3,8% (на уровне прогноза), показатель без учета продаж бензина, а также валютных колебаний, увеличился на 3,9%.

Сопоставимые продажи в США повысились на 2%, в Канаде - на 6,4%, на остальных рынках - на 11,2%.

Интернет-продажи Costco в минувшем квартале выросли на 6,3%.

Совет директоров компании одобрил специальные дивиденды в размере $15 на акцию, которые будут выплачены акционерам 12 января. В общей сложности компания направит на эти цели $6,7 млрд.

Costco выплатит специальные дивиденды впервые за 11 лет, заявил главный финансовый директор компании Ричард Галанти.

Costco управляет 871 магазином-складом по всему миру, в том числе 600 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазинами в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

С начала 2023 года капитализация Costcoвыросла на 38%.

Costco США Канада Ричард Галанти
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