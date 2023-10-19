Белоусов отметил, что "курсовые" пошлины изымают 30-40% дохода экспортеров от девальвации

По словам первого вице-премьера РФ перечень плательщиков обоснован, но возможны изменения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, позволили защитить внутренний рынок РФ от перекладывания в цены части удорожания экспортных товаров, при этом у экспортеров изымается лишь часть – 30-40% – дополнительного дохода от ослабления рубля. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе форума "Сделано в России 2023".

"Зачем вводились пошлины? Они вводились в основном для защиты внутреннего рынка, потому что получается, что ценный netback никто не отменял. Когда у нас девальвация рубля составила порядка 30%, если считать от уровня середины I квартала, (с подъемом курса - ИФ) от где-то в районе 73-75 рублей за доллар до 100, это примерно 30%-я девальвация. У нас изменения курса перекладываются во внутренние цены примерно с эластичностью 10%, то есть из этих 30% – 3% с определенной скоростью переложатся во внутренние цены. Многие делали эти расчеты, они примерно где-то такие получаются", - сказал он.

"Для того, чтобы замедлить этот процесс, растянуть, а желательно вообще свести на нет, собственно и были запущены эти экспортные пошлины", - добавил Белоусов.

Размер "курсовых" пошлин при этом был рассчитан так, чтобы у экспортеров оставалась основная часть допдохода от ослабления рубля, а в силу разных причин низкомаржинальные экспортные товары вовсе были выведены из-под пошлины, следует из выступления первого замглавы правительства.

"Хочу обратить внимание, что экспортные пошлины в том виде, как они запущены, изымают у экспортеров от 30 до 40% дополнительного дохода от девальвации. Специально были сделаны такие расчеты", - сказал он.

"Проблема в том, что одновременно с введением пошлины у нас еще есть история с повышением ключевой ставки, у нас еще есть история с дебиторской задолженностью из-за невозвратов валютной выручки экспортерам за рубежом по разным причинам, у нас еще есть история про валютные кредиты, то есть про кредиты, взятые в иностранной валюте, по которым естественно происходит удорожание в связи с девальвацией. Для того, чтобы как-то учесть вот эти затраты, для этого договорились, что низкомаржинальные виды экспортной деятельности мы исключим из этого постановления", - пояснил Белоусов логику правительства при формировании перечня подпадающих под пошлину товаров.

Он не исключил, что и в дальнейшем возможны изъятия из перечня при наличии обоснования. "Пока ни одного случая, – ко мне многие подходили из экспортеров (...), - не обнаружилось", - подчеркнул Белоусов, адресовав компании к Минпромторгу, который занимается корректировками.

Ранее в четверг первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что министерство подало в правительство первые предложения по изменению списка облагаемых пошлиной товаров – "россыпь небольших кодов, которые не совсем корректно попали в этот пакет", в основном изменения затронут фармотрасль.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров вступила в действие в РФ с 1 октября и, согласно 1538-му постановлению правительства от 21 сентября, будет применяться до конца 2024 года.

Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ – 4,5%, при 90-95 руб./$ – 5,5%, при 95 руб. /$ и более – 7%. Такая шкала установлена для всех товаров, указанных в постановлении, кроме удобрений, в отношении которых уже действует адвалорная экспортная пошлина в размере 7%: для них пошлина увеличивается до 10% при курсе выше 80 руб./$1.