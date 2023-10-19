Минпромторг РФ предложил вывести ряд товаров химпрома из-под "курсовой" пошлины

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил список промышленных товаров для изъятия из перечня подлежащих обложению экспортной пошлиной, привязанной к курсу доллара и введенной в России с 1 октября 2023 года.

Как сообщил журналистам первый замглавы министерства Василий Осьмаков, Минпромторг уже сформировал свои предложения и направил на рассмотрение подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития РФ, заседание по этому вопросу может пройти в ближайшее время.

"Там отдельные позиции по фарме, отдельные позиции по химии. Это, действительно, такая россыпь небольших кодов, которые, на наш взгляд, не совсем корректно попали в этот пакет, который был изначально", - сказал Осьмаков в кулуарах форума "Сделано в России 2023" в четверг.

"Ещё раз подчеркну: это нормальная текущая работа, там не идёт речи о каких-то очень больших объемах выпадающих доходов, выпадающих пошлин", - добавил он, пояснив, что предложения министерства не затронут крупнейших экспортеров (металлургия, удобрения и др.).

Первый замглавы Минпромторга отметил, что возможность корректировки перечня предполагалась при принятии решения о введении "курсовой" пошлины: "Когда решение принималось, это был понятный такой компромисс, что оно принимается быстро, а потом докручивается, потому что ты быстро принимаешь решение, там много кодов, можно что-то потерять".

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров вступила в действие в РФ с 1 октября и, согласно 1538-му постановлению правительства от 21 сентября, будет применяться до конца 2024 года.

Ставка пошлины при курсе 80-85 руб. за доллар США составляет 4%, при 85-90 руб./$ - 4,5%, при 90-95 руб./$ - 5,5%, при 95 руб. /$ и более - 7%. Такая шкала установлена для всех товаров, указанных в постановлении, кроме удобрений, в отношении которых уже действует адвалорная экспортная пошлина в размере 7%: для них пошлина увеличивается до 10% при курсе выше 80 руб./$1.

В конце сентября вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров говорил журналистам, что компании, подпавшие под уплату пошлины, могут обратиться в министерство для оценки целесообразности применения к ним этой меры. Он отмечал, что власти не ожидают, что введение дополнительной пошлины приведет к сокращению несырьевого неэнергетического экспорта.