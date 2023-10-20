Объем выдач ипотеки в сентябре вырос до рекордных 955 млрд рублей

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в сентябре ускорили рост ипотечного портфеля до 4,2% (с 3,7% в августе), говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Прирост портфеля с начала года составил 23,5%, что выше аналогичного показателя 2021 года на 20,9%.

Объем выдач вырос на 12%, до рекордных 955 млрд рублей (849 млрд рублей в августе). Это может быть связано со стремлением людей взять ипотеку до повышения первоначального взноса по льготным программам (с 15% до 20%), а также с опасением дальнейшего роста цен на квартиры на фоне ослабления курса рубля, говорится в обзоре.

Кроме того, банки стремились успеть выдать кредиты до ужесточения макропруденциального регулирования с 1 октября, которое предусматривает запретительные макронадбавки по наиболее рискованным кредитам, отмечает ЦБ.

Выдачи ипотеки с господдержкой в сентябре выросли на 27% - до 646 млрд рублей (507 млрд рублей в августе), выдачи "Семейной ипотеки" увеличились до 289 млрд рублей (232 млрд руб. в августе), "Льготная ипотека" выросла до 286 млрд рублей (против 226 млрд рублей в августе). При этом, по предварительным данным, из-за роста кредитных ставок выдачи рыночной ипотеки снизились примерно на 9%, отмечает ЦБ.