Банки РФ в сентябре нарастили корпоративные кредиты на 2%, розничные - на 2,9%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские банки в сентябре сохранили высокий темп роста корпоративных кредитов: прирост на 2% против 1,7% в августе, говорится в обзоре Банка России, посвященном динамике развития банковского сектора.

Значительный объем кредитов предоставлен горно-металлургическим, нефтегазовым и энергетическим компаниям. Около 15% прироста пришлось на проектное финансирование строительства жилья. Кроме того, профинансированы отдельные крупные сделки по покупке бизнеса у иностранных компаний, уходящих с российского рынка.

При этом ЦБ ожидает некоторого замедления корпоративного кредитования в четвертом квартале с учетом роста ставок.

Как говорится в обзоре, в сентябре росли только кредиты в рублях (+2,6%). Валютные кредиты незначительно снизились (-82 млрд рублей в рублевом эквиваленте, - $0,9 млрд, -0,7%), в том числе из-за продолжающихся конвертаций кредитов из "токсичных" валют в рубли.

"При этом можно отметить, что в последние месяцы объем таких конвертаций постепенно замедляется, в том числе из-за общего сокращения объема валютных кредитов. Доля валютных кредитов в сентябре составила 17,1%, что немного выше значения на начало года (16,2%). Однако если исключить влияние валютной переоценки, доля валютных кредитов снизилась на 3,3 п.п., до 12,9%", - отмечает ЦБ.

Портфель розничных кредитов в сентябре вырос на 2,9% против 3,2% месяцем ранее.