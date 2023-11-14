Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армянская Star Development LLC (ООО "Стар Девелопмент"), принадлежащая президенту ГК ФСК Владимиру Воронину, стала владельцем 100% уставного капитала ООО "Бонава Санкт-Петербург".

Ранее компания полностью принадлежала шведскому девелоперу Bonava.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 ноября.

Bonava по-прежнему принадлежат 99% ООО "Специализированный застройщик Бонава" (Петербург), ещё 1% - у компании "Бонава Санкт-Петербург".

Bonava в октябре объявила, что заключила соглашение c армянской Star Development LLC о продаже своих российских структур. В рамках сделки Bonava уже получила около 50 млн евро. Позднее ГК ФСК заявила, что Star Development принадлежит президенту группы Воронину, а расширение девелоперского бизнеса является частью стратегии ФСК.

В марте 2022 года Bonava объявила, что прекратит работать в России. В октябре того же года она сообщила о планах продажи девелоперу "Джи-групп" (G-Group, Казань) своих российских "дочек" за 98 млн евро, но в декабре "Джи-групп" вышла из сделки. На момент подписания соглашения c "Джи-групп" земельный банк Bonava составлял около 16 га в различных районах Петербурга.

В июне 2023 года стало известно, что Bonava договорилась о продаже активов RBI, сумма сделки могла составить 3,3 млрд рублей (эквивалент 440 млн шведских крон). Однако группа RBI не получила необходимых разрешений на сделку в согласованные сроки, контракт был расторгнут в октябре.

Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). В России Bonava владела проектами на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленинградской области.

ГК ФСК была основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.

Петербург Швеция Bonava ФСК Владимир Воронин Star Development LLC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле сожалеют в связи с отказом Пашиняна участвовать в саммите ОДКБ

Путин подписал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 в России выросла за неделю на 23%

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Минобрнауки предложило снизить стоимость экзаменов для мигрантов до 1 тыс. руб.

Google оштрафовали на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Россия предложит Индии совместно создать легкий танк

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

ФАС проверит обоснованность роста цен на яйца

Госдума рассмотрит проект закона о запрете "наливаек" в приоритетном порядке

Госдума рассмотрит проект закона о запрете "наливаек" в приоритетном порядке

FESCO пока не получала от "Росатома" инструкций по дальнейшей деятельности

Самолет МЧС РФ с 70 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });