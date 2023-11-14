Активы Bonava в России перешли в собственность главы ФСК Воронина

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армянская Star Development LLC (ООО "Стар Девелопмент"), принадлежащая президенту ГК ФСК Владимиру Воронину, стала владельцем 100% уставного капитала ООО "Бонава Санкт-Петербург".

Ранее компания полностью принадлежала шведскому девелоперу Bonava.

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 13 ноября.

Bonava по-прежнему принадлежат 99% ООО "Специализированный застройщик Бонава" (Петербург), ещё 1% - у компании "Бонава Санкт-Петербург".

Bonava в октябре объявила, что заключила соглашение c армянской Star Development LLC о продаже своих российских структур. В рамках сделки Bonava уже получила около 50 млн евро. Позднее ГК ФСК заявила, что Star Development принадлежит президенту группы Воронину, а расширение девелоперского бизнеса является частью стратегии ФСК.

В марте 2022 года Bonava объявила, что прекратит работать в России. В октябре того же года она сообщила о планах продажи девелоперу "Джи-групп" (G-Group, Казань) своих российских "дочек" за 98 млн евро, но в декабре "Джи-групп" вышла из сделки. На момент подписания соглашения c "Джи-групп" земельный банк Bonava составлял около 16 га в различных районах Петербурга.

В июне 2023 года стало известно, что Bonava договорилась о продаже активов RBI, сумма сделки могла составить 3,3 млрд рублей (эквивалент 440 млн шведских крон). Однако группа RBI не получила необходимых разрешений на сделку в согласованные сроки, контракт был расторгнут в октябре.

Компания Bonava создана весной 2016 года в результате выделения в отдельный бизнес подразделения по жилищному строительству из холдинга NCC (Швеция). В России Bonava владела проектами на рынке жилой недвижимости Петербурга и Ленинградской области.

ГК ФСК была основана в 2005 году и занимается девелопментом и строительством жилой и коммерческой недвижимости, в том числе в Москве, Московской области, Петербурге, Ленинградской области, Калужской области и Краснодарском крае. Выручка группы компаний за 2022 год превысила 174 млрд рублей.