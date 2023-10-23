Moody's подтвердило рейтинг Великобритании "Aa3"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг Великобритании на уровне "Aa3", изменив его прогноз на "стабильный" с "негативного".

"Предсказуемость политического курса страны была восстановлена после прошлогодней волатильности", - сообщило агентство.

В октябре 2022 года прогноз по рейтингу был изменен на "негативный" на фоне бюджетных инициатив, представленных правительством Лиз Трасс, занимавшей на тот момент пост премьер-министра страны. Тогда Moody's отмечало риски, связанные с возможностью наращивания госзаимствований Великобританией и вероятностью устойчивого ослабления доверия к проводимой в стране политике, в качестве факторов, обусловивших ухудшение прогноза.

Агентство заявило, что "государственные расходы и довольно высокая инфляция несут в себе риски для способности британских властей реализовывать бюджетные планы". Тем не менее, эксперты Moody's ожидают, что правительство Великобритании продолжит ужесточать бюджетную политику в ближайшие годы.

Агентство S&P Global Ratings 20 октября подтвердило долгосрочный рейтинг Великобритании на уровне "AA/стабильный".