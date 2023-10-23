Philips вернулась к чистой прибыли в III квартале

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Нидерландский производитель потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале 2023 года, причем показатель оказался чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков.

Чистая прибыль Philips в июле-сентябре составила 88 млн евро по сравнению с убытком в 1,33 млрд за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз аналитиков, составленный самой компанией, предусматривал показатель на уровне 82 млн евро.

Скорректированная прибыль без учета процентных, налоговых выплат и амортизации (EBITA) подскочила более чем в два раза и составила 457 млн евро против 209 млн евро годом ранее. Прогноз для этого показателя составлял 389 млн евро. Рентабельность по EBITA увеличилась до 10,2% с 4,8%.

Квартальная выручка компании увеличилась до 4,47 млрд евро по сравнению с 4,31 млрд евро при прогнозе в 4,42 млрд евро. Сопоставимые продажи повысились на 11%.

Согласно прогнозу Philips, в текущем году в целом ее сопоставимые продажи увеличатся на 6-7%, рентабельность по EBITA составит 10-11%.

Акции Philips дорожают на 0,4% в ходе торгов в Амстердаме в понедельник. С начала текущего года капитализация компании подскочила почти на 30%, до 16,08 млрд евро.