Эксперты спрогнозировали рост сбора подсолнечника в РФ к 2031 году до 19,1 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - РФ к 2031 году может довести сбор подсолнечника до 19,1 млн тонн с 16,4 млн тонн в 2022 году. Доля отечественных семян на рынке при этом увеличится до 80% с 22% соответственно. Такой прогноз содержится в исследовании, проведенном специалистами аналитического центра компании "Русид". Центр был создан для изучения тенденций развития мирового и отечественного агросектора.

Как заявил "Интерфаксу" управляющий партнер компании Марк Гехт, прогнозы основаны на введении в РФ с 1 сентября этого года правил локализации производства семян. "Эта мера будет способствовать сокращению доли иностранных семян и стимулировать интенсивное развитие российских производителей, что выведет отрасль на качественно новый уровень. Можно прогнозировать, что новые условия позволят нарастить долю отечественных семян подсолнечника до 80% к 2031 году", - сказал он.

По расчетам центра, в этом году доля отечественных семян подсолнечника составляет 25%. Минимальный объем производства сортов и гибридов подсолнечника к 2030 году прогнозируется в 39 тыс. тонн (увеличение в 4 раза к текущему году), кукурузы - 77 тыс. тонн (увеличение в два раза к текущему году).

Как отметил Гехт, РФ до недавнего времени была лояльна к иностранным партнерам и не препятствовала наращиванию поставок их продукции. Результатом этого стало не только изобилие импортных семян на рынке, но и зависимость от них. Поэтому принятые меры являются правильными и своевременными, считает он.

Как сообщалось, правила локализации производства семян регулируют в том числе совместную деятельность российских организаций и организаций с участием иностранных производителей. При этом доля нерезидентов в совместных предприятиях должна быть не более 49%. При создании сортов и гибридов сельхозрастений критериями локализации семян являются наличие не менее двух земельных участков, расположенных в различных почвенно-климатических условиях, питомника, лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований и размножения, а также выполнение скрещиваний полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы.

Ежегодно до 1 марта российские организации с иностранным участием должны будут предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельхозрастений.

Как заявил Гехт, проведенный центром анализ показал, что рынок семеноводства жестко регулируется во многих странах, ограничивающих допуск на него зарубежных компаний. К примеру, в ЕС действуют 12 директив, регламентирующих требования к реализации и качеству семян и посадочного материала сельхозрастений. В США для ввоза или транзита семян требуется предоставить пакет документов, которые компании-импортеры должны получать под надзором министерства сельского хозяйства страны и уполномоченных им агентов. В Китае импортированные семена, соответствующие национальным или отраслевым стандартам, могут быть проданы только после прохождения таможенного карантина и при наличии разрешения министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства. При этом власти активно поддерживают местных производителей, поощряя и финансируя инновации.

Согласно исследованию, мировой рынок семян оценивается в $67 млрд, к 2028 году он может достичь $84 млрд. Среднегодовой темп роста рынка составляет около 7%. На сегодняшний день основные производственные семенные мощности сосредоточены в США, Китае и ЕС. Главным трендом остается консолидация - большая часть продаж семян и агрохимикатов находится под контролем четырех корпораций: Bayer, Corteva, ChemChina's Syngenta Group и BASF. Рыночная доля этих компаний увеличилась с 21% в 1994 году до 60% в 2022 году.

Селекционно-семеноводческая компания "Русид" была создана в 2020 году. Наиболее крупными регионами присутствия являются Саратовская, Оренбургская, Самарская области и Краснодарский край. В основе работы – производство семян на базе ВНИИМК (Всероссийский НИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта). Созданные учеными сорта и гибриды включены в Государственный реестр селекционных достижений.

В настоящее время компания проводит испытания в 17 регионах страны в более 120 хозяйствах. В коммерческой деятельности задействовано 10 гибридов и сортов подсолнечника.

Как сообщалось, за агрономический сезон – с апреля 2023 года по март 2024 года – компания планирует вложить порядка 3 млрд рублей в масштабирование своей работы, а также в создание необходимой для этого инфраструктуры.