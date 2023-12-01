Масложировой союз назвал риски для будущего урожая масличных культур

Среди них неясность с импортом семян и пестицидов и подорожание удобрений и ГСМ

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия в будущем году может не получить высокого урожая масличных культур, поскольку он "находится под ударом из-за массы факторов", заявил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев на конференции "Агротренды России 2023-2024".

"В следующем году мы видим достаточно серьезную угрозу для сохранения такого уровня производства масличных культур. Мы оцениваем эту ситуацию так, что она находится под ударом из-за массы факторов", - сказал он.

В первую очередь он отметил, что до сих пор нет полной ясности по объемам и порядку квотирования импортных семян.

"Отечественные селекционеры серьезно нарастили объемы производства, но нужна ясность, прозрачность. И чем дольше зона неизвестности, тем сложнее будет сохранить те площади, которые могут дать увеличение", - сказал Мальцев, добавив, что в такой ситуации производители могут отвести площади под другие культуры.

Комментируя планы по квотированию импорта пестицидов, Мальцев заявил, что союз оценивает их "крайне негативно с точки зрения доступности современных препаратов, которые в нашей стране не производятся". "Если решение примут, это будет серьезный удар для эффективности производства", - считает он.

Кроме того, к сокращению площадей под масличными и снижению урожайности могут привести рост стоимости минудобрений, ГСМ и другие издержки.

"Все это в целом впервые за последние годы может "откатить" те наши рекорды, которые были", - заключил он.

По данным Росстата, Россия в 2022 году получила 29,076 млн тонн масличных культур, что 17% выше показателя 2021 года (24,85 млн тонн). В том числе подсолнечника собрано 16,357 млн тонн против 15,656 млн тонн годом ранее (рост на 4,5%).

Согласно консенсус-прогнозу, составленному аналитическим департаментом Газпромбанка на основе оценок 7 аналитиков, в 2024 году урожай подсолнечника может снизиться до 15,6 млн тонн.