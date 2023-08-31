Правительство РФ решило перевести пошлину на экспорт подсолнечника в рубли

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение о переводе пошлины на экспорт подсолнечника в рубли.

Согласно постановлению, подписанному 31 августа и размещенному на портале правовой информации (№ 1405 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза"), пошлина устанавливается в 32 тыс. рублей за тонну.

Пошлина будет действовать с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года.

До этого экспортная пошлина на подсолнечник составляла 50%, но не менее $320 за тонну.

Пошлина на экспорт подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за тонну была введена 1 июля 2021 года. Сначала она действовала по 31 августа 2022 года, затем была продлена до 31 августа 2023 года.

Эксперты называют экспортную пошлину запретительной. По данным Росстата, на конец июля запасы подсолнечника в сельхозорганизациях составляли 597,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

По прогнозу компании "ПроЗерно", РФ в этом году может собрать рекордный урожай подсолнечника - 16,596 млн тонн против 16,357 млн тонн в прошлом году.