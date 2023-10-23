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Bloomberg сообщил о скорой продаже индийского бизнеса Disney конгломерату Reliance

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Индийский конгломерат Reliance Industries Ltd., контролируемый Мукешем Амбани, близок к покупке операций Walt Disney Co. в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

ЭкономикаDisney не исключил продажу индийского бизнеса Star IndiaЧитать подробнее

По их данным, американская компания может продать контрольную долю в своем индийском бизнесе - Disney Star, который она оценивает в $10 млрд.

Reliance считает, что эти активы стоят $7-8 млрд, отметили некоторые источники.

Стороны обсуждают сделку, при которой Reliance оплатит покупку денежными средствами и собственными акциями, а Disney сохранит за собой миноритарный пакет в индийском бизнесе. Они могут объявить о сделке уже в следующем месяце.

Источники отмечают также, что окончательного решения Disney пока не приняла и все еще может передумать продавать индийский бизнес.

Disney получила Star India в рамках сделки по покупке ею развлекательных активов 21st Century Fox в 2019 году. Этот бизнес считался одним из наиболее ценных активов Fox, приобретенных Disney.

В прошлом году, однако, Star India потеряла права на потоковое вещание популярных матчей Индийской премьер-лиги (IPL) по крикету, которые отошли компании Амбани. Star India столкнулась с оттоком пользователей, однако сохранила свою долю рынка.

Reliance также заключила многолетнее соглашение с Warner Bros Discovery Inc. на трансляцию в Индии сериалов HBO, которые раньше демонстрировала в стране Disney.

Disney Индия Reliance Disney Star Мукеш Амбани
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