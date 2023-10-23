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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Первая партия металла из Китая доставлена в Калининградскую область по СМП

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Производственный комплекс по выпуску металлоконструкций OOO "Кливер" (Калининградская область) впервые получил партию металла по Северному морскому пути, сообщил "Интерфаксу" гендиректор завода Михаил Шевердяев.

"В настоящий момент на причальном комплексе нашего предприятия идет разгрузка российского балкера ледового класса "Руслана". Судно доставило на "Кливер" партию крупногабаритных стальных труб из Шанхая - 2550 тонн. Это первая доставка металлов в Калининградскую область по Северному морскому пути", - сказал Шевердяев.

По его словам, доставка груза по СМП более выгодна предприятию как по стоимости, так и по срокам, чем маршрутом через Суэцкий канал. Перевозку выполняла транспортно-экспедиторская компания из Находки ООО "Реал Транс Восток". Балкер шел 42 дня с учетом сентябрьских штормов и дополнительной бункеровки в Мурманске. Маршрут через порт Суэц занял бы 60 дней при хорошей погоде.

"Ранее аналогичные крупногабаритные грузы доставляли в Калининградскую область через Средиземное море. Для промышленности области это важный прецедент, потому что СМП дает полную независимость. Такой груз, что сейчас доставлен в регион, можно получить только морем, так как он не подходит для автотранспорта и железной дороги. К тому же транзит металлов через Литву фактически запрещен", - сказал гендиректор, добавив, что к концу года ожидается еще одна аналогичная постава металла по СМП.

"Прибывшие стальные трубы будут использованы для строительства морской нефтяной платформы Д-33 компании "ЛУКОЙЛ" на Балтике", - заключил Шевердяев.

Как сообщалось, в начале октября в Калининградскую область пришло первое судно-контейнеровоз из Китая через Северный морской путь.

ООО "Кливер" занимается производством буровых установок, стационарных морских добывающих платформ, запасных частей и комплектующих.

ЛУКОЙЛ Калининградская область Суэцкий канал Севморпуть Кливер Михаил Шевердяев
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