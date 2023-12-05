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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

"Норникель" заместит снижающийся спрос на палладий в автокатализаторах к 2030 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - "Норникель" рассчитывает к 2030 году полностью восполнить снижение спроса на палладий в автокатализаторах за счет вывода на глобальный рынок новых продуктов из своего портфеля, сообщил журналистам руководитель по развитию новых продуктов компании Дмитрий Изотов в кулуарах саммита COP28.

Речь в первую очередь идет о продуктах в сфере водородной энергетики, новой химии, а также солнечной энергетики.

Палладий, как отмечает "Норникель", может выступать более эффективной альтернативой платиноидам или другим металлам. Сейчас более 80% спроса на палладий приходится на катализаторы к автомобилям с ДВС, спрос на которые снижается из-за распространения электрификации транспорта.

"По текущему набору проектов мы ожидаем, что их вывод на рынок позволит увеличить спрос на палладий к 2030 году на 40 тонн (оказав поддержку ценам и спросу на металл - ИФ). Это консервативная оценка по спросу на те продукты, которые сейчас уже в разработке ", - сказал Изотов.

Новые применения палладия позволят сгладить эффект сокращения спроса на автокатализаторы, которое оценивается рынком в 15 тонн, отметил Изотов: "Наша задача - восполнить этот потенциальный профицит и создать резерв для дальнейшего увеличения спроса на продукт".

Сейчас мировой спрос на палладий составляет порядка 290 тонн (200 тонн - первичный палладий и 90 тонн - recycling), из них 240 тонн приходится на автокатализаторы. "Норникель" производит более 40% мирового палладия, около 85 тонн.

При любом из сценариев замещения у палладия остается достаточно большой рынок в катализаторах, считает представитель компании.

"Нет ожиданий того, что мир полностью перейдет на электротранспорт. Сохранится значительная доля бензиновых и гибридных автомобилей (в том числе за счет замещения дизельных), в которых в большей степени используется палладий", - подчеркнул Изотов.

Сейчас у "Норникеля" около 20 продуктов на базе палладия на разных стадиях. Целый ряд из них относится к водородной энергетике, где палладий применим на каждом этапе производственной цепочки в виде катализаторов или мембран. В ходе тестов замена 30% иридия на палладий в катализаторах для электролизеров обеспечила рост активности катализатора в три раза, замена 25% платины в катализаторах для топливных элементов обеспечила рост активности катализатора в два раза, отметил топ-менеджер.

"В течение I квартала 2024 года эти образцы пройдут полупромышленные испытания у авторитетных азиатских партнеров и будут направлены конечным потребителям для испытаний в составе промышленных установок. По итогам следующего года мы ожидаем получить целый ряд продуктов для водородной энергетики и новой химии, который будет успешно испытан на мощностях заказчиков", - сказал Изотов.

Инвестиции "Норникеля" в разработку новых продуктов на базе палладия на горизонте 5-10 лет оцениваются более чем в $100 млн, уточнил он.

В сфере солнечной энергетики компания завершает фундаментальные исследования по фотоэлементам на базе халькогенида палладия. Первые образцы ожидаются до конца 2024 года, сказал Изотов.

Также идут фундаментальные исследования, в том числе в сфере сверхпроводников и суперконденсанторов для хранения и транспортировки энергии, цель которых - "найти такой же крупный рынок, каким сейчас являются автокатализаторы", сообщил топ-менеджер.

Норникель COP28 Дмитрий Изотов
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