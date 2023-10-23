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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

"Южуралзолото" может увеличить уставный капитал на 15%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) может увеличить уставный капитал на 15%.

Как сообщила ЮГК, ее совет директоров 23 октября утвердил проспект ценных бумаг - 30 млрд обыкновенных акций номиналом 0,001 рубля. Сейчас уставный капитал ЮГК составляет 200,1 млн рублей, он разделен на 200,1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,001 рубля. То есть объем допвыпуска может составить 15% от действующего уставного капитала (13% от увеличенного).

В конце октября состоится собрание акционеров ЮГК, на которое вынесен вопрос о листинге акций. На рынке циркулируют слухи, что компания может до конца года провести IPO. Сейчас владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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