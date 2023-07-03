Акционеры "Южуралзолота" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) на годовом собрании в пятницу утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год, сообщил золотодобытчик.

В совет директоров избраны и переизбраны основной акционер и президент компании Константин Струков, финдиректор Артем Клецкин, другие менеджеры группы Максим Харин, Руслан Курбанов, Игорь Вощенко, Вячеслав Акатьев, Надежда Файсханова, а также не упоминавшиеся ранее в связи с ЮГК Акоп Саркисян и Дмитрий Муронец.

В 2021 году "Южуралзолото" объявило дивиденды за 2019 и 2020 годы в общей сложности на 5 млрд рублей, но выплатило из них лишь порядка 1 млрд рублей. Позднее акционеры решили уменьшить сумму ранее объявленных дивидендов на 2,8 млрд рублей, но все равно на конец прошлого года у ЮГК еще оставалась задолженность по выплатам акционерам более чем на 1,2 млрд рублей.

У ЮГК сейчас в обращении три выпуска облигаций, включая юаневые бонды и рублевые. Комментируя размещение очередного выпуска, аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" называли выплаты акционеру главным риском для бумаг. "На данном этапе основной риск мы видим в объемах распределений акционеру. В перспективе предполагается дивидендная политика на основе свободного денежного потока с привязкой к уровню долговой нагрузки", - отмечали аналитики в конце марта.

Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы.