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Совет директоров ГК "Южуралзолото" утвердил дивидендную политику

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК) утвердил дивидендную политику, сообщил холдинг.

Целевой уровень дивидендных выплат - не менее 50% от скорректированной чистой прибыли, пока отношение чистого долга к скорректированной EBITDA по МСФО не превышает 3,0x (если долговая нагрузка превысит это значение, компания не будет выплачивать дивиденды). Осуществлять выплаты ЮГК планирует на годовой основе. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль по РСБУ.

Для сравнения, на конец июня соотношение чистого долга ЮГК к EBITDA по МСФО составило 2,49х.

В конце октября состоится собрание акционеров ЮГК, на которое вынесен вопрос о листинге акций. На рынке ходят слухи, что компания может до конца года провести IPO. Сейчас владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Также у ЮГК в обращении три выпуска облигаций. Комментируя размещение очередного выпуска, аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции" называли выплаты акционеру главным риском для бумаг.

В 2022 году ЮГК отказалась от дивидендов, а также решила уменьшить сумму ранее объявленных выплат. Тем не менее, на конец прошлого года у ЮГК оставалась задолженность по выплатам акционерам более чем на 1,2 млрд рублей.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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