"Южуралзолото" получило за 9 месяцев 10,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) за 9 месяцев 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 10,7 млрд рублей, говорится в его отчетности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток вырос на 28%.
По подсчетам, в III квартале чистый убыток ЮГК сократился на 25% в годовом исчислении, до 4,4 млрд рублей.
Квартальная выручка поднялась в полтора раза, до 10,6 млрд рублей, себестоимость - на 9%, до 7,1 млрд рублей.
Объем заемных средств ЮГК на конец сентября составил 59,8 млрд рублей, денежных средств - 161 млн рублей.
Основные финпоказатели АО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:
|Показатель
|III кв. 2023*
|III кв. 2022*
|Динамика*
|9 мес. 2023
|9 мес. 2022
|Динамика*
|Выручка
|10 603
|7 109
|49%
|24 895
|24 396
|2%
|Себестоимость продаж
|(7 132)
|(6 547)
|9%
|(18 804)
|(18 437)
|2%
|Валовая прибыль
|3 471
|562
|518%
|6 091
|5 959
|2%
|Управленческие расходы
|(612)
|(673)
|(9%)
|(1 833)
|(2 273)
|(19%)
|Прибыль от продаж
|2 858
|(111)
|-
|4 258
|3 686
|16%
|Прочие расходы, нетто
|(6 597)
|(6 649)
|(1%)
|(14 894)
|(12 833)
|16%
|Убыток до налогообложения
|(4 629)
|(7 202)
|(36%)
|(12 530)
|(10 436)
|20%
|Чистый убыток
|(4 401)
|(5 874)
|(25%)
|(10 725)
|(8 398)
|28%
* расчет ИФ
Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, на АО традиционно приходится около половины общего производства и продаж группы.
Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.