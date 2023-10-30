"Южуралзолото" получило за 9 месяцев 10,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) за 9 месяцев 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 10,7 млрд рублей, говорится в его отчетности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток вырос на 28%.

По подсчетам, в III квартале чистый убыток ЮГК сократился на 25% в годовом исчислении, до 4,4 млрд рублей.

Квартальная выручка поднялась в полтора раза, до 10,6 млрд рублей, себестоимость - на 9%, до 7,1 млрд рублей.

Объем заемных средств ЮГК на конец сентября составил 59,8 млрд рублей, денежных средств - 161 млн рублей.

Основные финпоказатели АО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей: