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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

"Южуралзолото" получило за 9 месяцев 10,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) за 9 месяцев 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 10,7 млрд рублей, говорится в его отчетности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток вырос на 28%.

По подсчетам, в III квартале чистый убыток ЮГК сократился на 25% в годовом исчислении, до 4,4 млрд рублей.

Квартальная выручка поднялась в полтора раза, до 10,6 млрд рублей, себестоимость - на 9%, до 7,1 млрд рублей.

Объем заемных средств ЮГК на конец сентября составил 59,8 млрд рублей, денежных средств - 161 млн рублей.

Основные финпоказатели АО "ЮГК" по РСБУ, млн рублей:

Показатель III кв. 2023* III кв. 2022* Динамика* 9 мес. 2023 9 мес. 2022 Динамика*
Выручка 10 603 7 109 49% 24 895 24 396 2%
Себестоимость продаж (7 132) (6 547) 9% (18 804) (18 437) 2%
Валовая прибыль 3 471 562 518% 6 091 5 959 2%
Управленческие расходы (612) (673) (9%) (1 833) (2 273) (19%)
Прибыль от продаж 2 858 (111) - 4 258 3 686 16%
Прочие расходы, нетто (6 597) (6 649) (1%) (14 894) (12 833) 16%
Убыток до налогообложения (4 629) (7 202) (36%) (12 530) (10 436) 20%
Чистый убыток (4 401) (5 874) (25%) (10 725) (8 398) 28%

* расчет ИФ

Отчетность по РСБУ не учитывает результаты других активов группы ЮГК, на АО традиционно приходится около половины общего производства и продаж группы.

Группа "Южуралзолото" входит в топ-10 российских золотодобытчиков. Помимо одноименной компании в группу входят "Коммунаровский рудник", "Соврудник", "Прииск Дражный" и другие активы. Владельцем ЮГК с близкой к 100% долей является Константин Струков.

Константин Струков ЮГК Южуралзолото
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