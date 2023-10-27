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Рубль резко вырос к доллару и евро на решении ЦБ РФ повысить ставку до 15%

Рубль резко вырос к доллару и евро на решении ЦБ РФ повысить ставку до 15%
Фото: "Интерфакс"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рубль резко вырос к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, так как оно стало неожиданным для рынка. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение ставки лишь на 100 б.п., до 14%.

К 13:32 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 92,85 руб./$1, что на 49 копеек ниже уровня на 13:29. Евро понизился до 98,13 руб./EUR1 (-45,75 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

"Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России. Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее", - говорится в сообщении регулятора.

В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ РФ.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России 15 сентября повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2023 года.

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