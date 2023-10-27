Рубль на "Мосбирже" растерял рост к основным валютам на фоне фиксации прибыли

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Курсы доллара и юаня развернулись вверх и немного подросли, евро отыграл почти все потери, однако остался в легком минусе по итогам волатильных торгов на "Мосбирже" в пятницу. Курс рубля почти не изменился к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных парах.

Доллар к 19:00 по Москве дорожал на 16,5 копейки, до 94,13 рубля. В ходе торгов его курс снижался до 92,51 рубля. впервые с 12 сентября. Евро подешевел на 2 копейки, до 99,58 рубля, на торгах его курс опускался ниже 98 рублей впервые с 5 июля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 8,2 копейки, до 96,58 рубля. Юань подорожал на 2,2 копейки, до 12,8 рубля. Ранее юань дешевел до 12,61 рубля впервые с 27 июля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам пятницы растерял весь дневной рост на фоне фиксации прибыли перед выходными днями и с учетом снижения спроса на рублевую ликвидность непосредственно перед единым налоговым днем, который приходится на понедельник, 30 октября. Ранее рубль демонстрировал уверенный рост к основным валютам на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.

"Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее", - говорится в сообщении регулятора.

В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ.

ЦБ убрал из заявления по итогам совета директоров ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

В сентябре, повысив ключевую ставку на 100 б.п., до 13%, ЦБ вернул в заявление жесткий сигнал о своих действиях на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении.

В этот раз ЦБ направленный сигнал из заявления вновь убрал, оставив нейтральную формулировку.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении от 27 октября.

Банк России 15 сентября повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря.

ЦБ повысил прогноз по инфляции на этот год и впервые допустил вероятность превышения таргета в 2024 году, введя диапазон прогноза по инфляции в 4-4,5%. ЦБ считает прогнозный диапазон инфляции в 4-4,5% на следующий год возвратом к целевому уровню, заявила глава Банка России Набиуллина на брифинге.

"В этом году цены вырастут на 7-7,5%, в следующем году под действием денежно-кредитной политики инфляция вернется к цели и составит 4-4,5%, после чего закрепится на уровне вблизи 4%", - сказала она.

Переход к снижению ключевой ставки станет возможным при устойчивом замедлении инфляции, это может произойти в 2024 году в базовом сценарии, заявила также глава ЦБ.

"Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции, снижение инфляции в устойчивых компонентах. По нашему базовому прогнозу мы видим, что это может произойти в следующем году. Но, конечно, если будет отклонение от базового сценария, реализуются проинфляционные риски, мы это будем учитывать в траектории денежно-кредитной политики, тогда она может быть более жесткой", - заявила она.

По ее словам, ЦБ будет готов вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции.

Оценивать влияние на курс обязательной продажи валютной выручки пока рано, обычно такие меры имеют краткосрочный эффект, но могут ускорить влияние фундаментальных факторов, сообщила Набиуллина.

Все крупные экспортеры попали под действие указа президента об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, оценить ее влияние на курс среди прочих факторов будет практически невозможно, однако ЦБ не ожидает ее существенного воздействия, сказала она.

По словам Набиуллиной, ЦБ сейчас не участвует в каких-либо дискуссиях о введении ограничений на движение капитала. "Что касается возможных дополнительных мер по ограничению движения капитала в разных формах, ЦБ сейчас не участвует в таких дискуссиях", - сказала она, отвечая на вопрос, обсуждаются ли еще какие-то новые меры по поддержке рубля или они уже все реализованы, и не планируется ли реализация ограничений по рублевым переводам.

Мнение экспертов

"Российский рубль сегодня показал сильную волатильность. C утра рубль пытался расти, однако ближе к объявлению итогов заседания совета директоров Банка России по ключевой процентной ставке в 13:30 рубль укрепился к отметке 93 рублей. Итоги заседания с поднятием ставки на 200 б.п., до 15%, помогли рублю подойти к важному уровню сопротивления - 92,5 рубля. Тем не менее, к концу торговой сессии рубль вернулся на уровни 93,6 рубля за доллар. Поддержку рублю сегодня оказывал конец налогового периода и подъём ставки ЦБ", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Банк России сегодня удивил. Аналитики ждали +100 б.п. - получили +200 б.п. Главной проблемой регулятора остается инфляция, которая сильно ускорилась с конца сентября. Скорее всего, к концу 2023 года она превысит прогнозный диапазон ЦБ 6-7%. Поэтому Банк России даже повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 года до диапазона 7,0-7,5%. (. . .) Когда уже укрепится рубль? Пока он еще даже не "почуял" повышения ставки. Эффект случится после охлаждения всей экономики, в начале следующего года. Снизится спрос на импорт - упадет и спрос на валюту, и ее курс", - говорят аналитики InvestFuture.

"На сегодняшнем заседании Банк России поднял ключевую на 200 базисных пунктов, до 15%. Большинство участников рынка ожидали 100 б.п., мы допускали возможность более жесткого шага, ожидали решения в диапазоне 100-200 б.п. Последние данные по инфляции сигнализировали о том, что цены продолжают расти, и темп роста может превысить прогноз, которого придерживался Банк России. С другой стороны, рубль укрепился, что должно было снизить необходимость действовать жестко. Мы считаем, что текущая ставка может быть пиком ужесточения денежно-кредитной политики, и ожидаем коррекции на рынке облигаций, так как широкий консенсус рынка был ниже", - отмечает аналитик компании "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие дни. В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме того, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли. В базовом сценарии мы ожидаем, что курс рубля к доллару до конца года останется в диапазоне 90-100 рублей. Мы ожидаем, что к концу года рубль будет торговаться в диапазоне 94-98 рублей за доллар, 99-104 рублей за евро и 12,8-13,4 рублей за юань", - подчеркивает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Нефть

Цены на нефть опустились с внутридневных максимумов в пятницу, но остаются выше уровней закрытия предыдущей сессии.

К 19:00 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,85% - до $88,67 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на 0,75% - до $83,83 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $90,24 за баррель, WTI - до $85,35 за баррель.

Подъему рынка в пятницу способствовали новые сигналы усиления напряженности на Ближнем Востоке, в частности, новости о нанесении Штатами ударов по объектам и группировкам в Сирии, связанным с Ираном.

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов после того, как телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на источники о прогрессе в переговорах между Израилем и ХАМАС при содействии Катара о прекращении огня и обмене пленными, отмечает главный аналитик по нефтяному рынку The Price Futures Group Фил Флинн. Тем не менее, опасения эскалации конфликта на Ближнем Востоке сохраняются.

Итоги дня

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 34,42 копейки, до 93,2174 рубля, и уменьшил курс евро на 38,72 копейки, до 98,3504 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Мосбиржи" в пятницу опустился на 28,53 копейки по отношению к четвергу и составил 93,2632 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 28,26 копейки и составил 93,3249 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 893,313 млн, из которых $479,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 414,051 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 19,77 копейки, до 98,5334 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 35,45 копейки, до 98,4508 рубля. Объем торгов евро составил 625,509 млн евро, из которых 172,456 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 453,053 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 октября упала на 19 базисных пунктов - до 12,68% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 1 базисный пункт - до 12,88% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 11,7% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 9,69% годовых.