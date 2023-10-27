Евро опустился ниже 98 рублей впервые с 5 июля

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Евро, доллар США и юань активно дешевеют на Московской бирже в пятницу днем после неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%, в то время как аналитики единогласно прогнозировали ее повышение лишь на 100 б.п., до 14%.

Курс евро в 13:51 составил 97,985 руб., опустившись на 1,61 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 92,7 руб., отступив на 1,26 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 1,42 рубля - до 95,08 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 15,1 копейки - до 12,63 руб.

"Банк России сегодня удивил. Аналитики ждали +100 б.п. - получили +200 б.п. Главной проблемой регулятора остается инфляция, которая сильно ускорилась с конца сентября. Скорее всего, к концу 2023 года она превысит прогнозный диапазон ЦБ 6-7%. Поэтому Банк России даже повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 года до диапазона 7,0-7,5%. (. . .) Когда уже укрепится рубль? Пока он еще даже не "почуял" повышение ставки. Эффект случится после охлаждения всей экономики, в начале следующего года. Снизится спрос на импорт - упадет и спрос на валюту, и ее курс", - отмечают аналитики InvestFuture.