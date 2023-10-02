Сбербанк подал иск к Euroclear на 665,6 млн рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 665,6 млн рублей, следует из материалов картотеки дел.

Суть претензий пока не раскрыта.

Компании, банки и частные инвесторы за последнее время подали в российские арбитражные суды более сорока исков к Euroclear. В частности, в сентябре в суд обратились Россельхозбанк с требованиями на 21 млн рублей, банк "Левобережный" – на 1,1 млрд рублей, Росбанк – на 98,2 млн рублей и $58 млн, банк "Синара" (на $10,9 млн) и входящий в группу Газэнергобанк (на 918,6 млн рублей).

Крупнейший на данный момент иск подала в июле УК "Первая", ее требования составляют 184,8 млрд рублей. К другому европейскому депозитарию - Clearstream - сейчас подано шесть исков.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.